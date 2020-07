Der italienische Ministerpräsident Conte hat mit seinem niederländischen Kollegen Rutte über das geplante EU-Hilfspaket in der Corona-Krise beraten.

Im Mittelpunkt der Gespräche in Den Haag stand der umstrittene Aufbaufonds. Neben Österreich, Dänemark und Schweden gehören die Niederlande zu den Ländern, die nicht rückzahlbare Zuwendungen ablehnen und Finanzhilfen an strikte Reformauflagen knüpfen wollen. Rutte hatte zuvor betont, die Reformen müssten verbindlich festgeschrieben werden. Von den 750 Milliarden Euro des schuldenfinanzierten Programms sollen nach den Vorstellungen der EU-Kommission 500 Milliarden als Zuschüsse und 250 Milliarden als Kredite vergeben werden. EU-Ratspräsident Michel hatte zuvor einen Kompromissvorschlag unterbreitet, der Nachlässe für Länder vorsieht, die mehr in den EU-Haushalt einzahlen als sie zurückbekommen.