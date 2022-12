Mutmaßliche Einflussnahme Katars

EU-Außenbeauftragter Borrell: EU-Diplomaten nicht in Korruptionsskandal verwickelt

Der EU-Außenbeauftragte Borrell hat sich besorgt über eine mutmaßliche Einflussnahme Katars auf die europäische Politik geäußert. Es gebe aber bislang keine Hinweise darauf, dass EU-Diplomatinnen und Diplomaten in den Korruptionsskandal verwickelt seien, sagte Borrell am Rande eines Treffens der Außenminister der Mitgliedstaaten in Brüssel.

12.12.2022