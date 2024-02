Der EU-Außenbeauftragte Borrell fordert die Lieferung von Munition an die Ukraine. Sie werde dringend und in großen Mengen gebraucht. (IMAGO / Le Pictorium / IMAGO / Nicolas Landemard / Le Pictorium)

Die ukrainischen Soldaten seien entschlossen zu kämpfen, aber sie bräuchten Munition in großen Mengen, zitiert die Deutsche Presseagentur Borrell aus einem Brief an die EU-Außen- und Verteidigungsminister. Verzögerungen bei der Lieferung kosteten Menschenleben und schwächten die Verteidigungskapazitäten der Ukraine, heißt es darin weiter. Die bisherigen Bemühungen seien nicht ausreichend.

Seit Monaten stocken die westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine. Der ukrainische Präsident Selenskyj bezeichnete die Lage an der Front zuletzt als "äußerst schwierig". Er beklagte einen Mangel an Artilleriegeschossen, Flugabwehrsystemen und weitreichenden Raketen.

Die Bundesregierung will der Ukraine zusätzliche Waffensysteme zur Verfügung stellen. Der Bundestag stimmte gestern für einen entsprechenden Antrag der Ampel-Fraktionen. Auf eine Lieferung der von der Ukraine erhofften Taurus-Marschflugkörper konnten sich die Regierungsparteien bislang nicht einigen.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.