Nahost-Krieg

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell in Brüssel (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Virginia Mayo)

Er werde in dieser Woche Israel, das Westjordanland und mehrere arabische Länder wie Saudi-Arabien und Katar besuchen, kündigte Borrell am Rande des EU-Außenministertreffens in Brüssel an. Er beabsichtige mit Spitzenpolitikern aus der Region unter anderem über die humanitäre Hilfe im Gazastreifen sowie über eine politische Lösung der Krise sprechen. Ziel müsse weiter eine Zwei-Staaten-Lösung sein, betonte Borrell.

Beim Treffen der EU-Außenminister steht die Lage im Nahen Osten mit Vordergrund. Bundesaußenministerin Baerbock erklärte vorab, die Diplomatie würde nur in kleinsten Schritten vorankommen. Sie halte humanitäre Pausen der Kämpfe im Gazastreifen weiterhin für nötig, lehnte einen allgemeinen Waffenstillstand jedoch erneut ab.

