Ukraine

EU-Außenbeauftragter Borrell plädiert für Ausweitung der Militärhilfe

Vor dem Hintergrund der russischen Angriffe auf ukrainische Städte am Schwarzen Meer hat der EU-Außenbeautragte Borrell eine Ausweitung der Militärhilfe gefordert. Man habe es mit einer sehr ernsten und neuen Situation zu tun, weil in den Häfen Getreidevorräte zerstört würden, sagte Borrell am Rande des EU-Außenministertreffens in Brüssel.

20.07.2023