Josep Borrell, Hoher Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, mit Kollegen beim Treffen in Montpellier. (dpa/MAXPPP | Giacomo Italiano)

Die Europäische Union müsse alle Ressourcen mobilisieren, um die Menschen aufzunehmen, sagte Borrell bei einem informellen Treffen der Entwicklungsminister im französischen Montpellier. Alle Nachbarländer der Ukraine müssten Hilfe erhalten. Konkret gehe es um finanzielle Unterstützung und die Lieferung von Lebensmitteln.

In Deutschland wollen sich an der Versorgung ukrainischer Kriegsflüchtlinge alle Bundesländer beteiligen, wie ein Sprecher des Innenministeriums in Berlin mitteilte. Inzwischen sind mehr als 50.000 Flüchtlinge aus der Ukraine hierzulande angekommen.

Diese Nachricht wurde am 07.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.