NGO-Frauenbann in Afghanistan

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell (dpa/Virginia Mayo)

Er sei entsetzt über die Anweisung an alle in- und ausländischen Nichtregierungs-Organisationen, ihrem weiblichen Personal den Gang zur Arbeit zu untersagen, erklärte er. Die Taliban müssten das Verbot unverzüglich wieder aufheben, da sie verpflichtet seien, das humanitäre Völkerrecht zu achten.

Bundesaußenministerin Baerbock teilte mit, man werde nicht akzeptieren, dass die Taliban die humanitäre Hilfe zum Spielball ihrer Frauenverachtung machten.

Die Islamisten hatten als Grund für die Entscheidung angegeben, dass sich einige Frauen nicht an die vorgegebene Auslegung der Kleiderordnung gehalten hätten.

Als Reaktion kündigten die drei NGOs Save the Children, Care International und Norwegian Refugee Council an, ihre Programme in Afghanistan auf Eis zu legen. Das International Rescue Committee äußerte sich in einer eigenen Mitteilung ähnlich.

