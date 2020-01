Nach der gestrigen Libyen-Konferenz in Berlin diskutieren die EU-Außenminister in Brüssel über eine konkrete Umsetzung der Ergebnisse. Der Außenbeauftragte Borrell sagte, sowohl die Einhaltung des UNO-Waffenembargos als auch ein dauerhafter Waffenstillstand müssten überwacht werden.

Der Diplomat nannte dabei die Vereinten Nationen, die Afrikanische Union oder die Europäische Union als mögliche Kräfte, die dafür in Frage kämen. Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Ischinger, hält eine Resolution des UNO-Sicherheitsrats zur Absicherung der Berliner Beschlüsse für sinnvoll. Erst dann könnten sie bindend sein, sagte er im "ARD-Morgenmagazin". Zudem kritisierte Ischinger, dass die beiden direkten Kriegsführer - der libysche Regierungschef Sarradsch und General Haftar - bislang nicht direkt miteinander verhandelt hätten, was die Umsetzung der Ergebnisse erschwere.



Bundesaußenminister Maas kündigte in Brüssel ein weiteres Treffen mit den Teilnehmern der gestrigen Zusammenkunft an. Dieses werde Anfang Februar stattfinden. Zudem werde der Libyen-Gesandte der UNO, Salamé, diese Woche die Konfliktparteien zu direkten Gesprächen einladen. Es gehe darum, aus der Waffenruhe einen Waffenstillstand zu machen.