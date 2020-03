Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Kofler, fordert ein Schutzprogramm für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und chronisch kranke Kinder.

Der „Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte die SPD-Politikerin, um die Lage an der EU-Außengrenze zu beruhigen und die Menschenrechte von Flüchtlingen und Migranten sicherzustellen, müsse unverzüglich gehandelt werden. Auch Kirchenvertreter appellierten an die Verantwortlichen. Der Bevollmächtigte der Evangelischen Kirche für Deutschland und die EU, Dutzmann, sagte dem ARD-Fernsehen, er sehe die christlichen Werte Mitgefühl, Barmherzigkeit und Solidarität in Gefahr, deren sich die EU und die Bundesrepublik rühmten.

Auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, rief die EU zu einer großzügigen Aufnahme von Flüchtlingen auf. Die EU-Mitgliedstaaten hätten die vergangenen Jahre nicht genutzt, um zu einer tiefgreifenden Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems zu gelangen.