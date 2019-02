Der Schutz der europäischen Außengrenzen gehört für die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer zu den wichtigsten Herausforderungen der EU.

Auf der Münchner Europa-Konferenz sagte sie, das Projekt Schengen mit der Abschaffung der stationären Kontrollen an den Binnengrenzen solle endlich vollendet werden. Zugleich müsse es ein Sicherheitsversprechen für ganz Europa geben. Dazu gehöre ein funktionierendes Register für die Ein- und Ausreise in den Schengenraum sowie perspektivisch auch eine gemeinsame Verteidigung, betonte Kramp-Karrenbauer.



So müssten die EU-Staaten auch in Zukunft in der Außen- und Sicherheitspolitik Kompetenzen bündeln.