Die EU-Grenzschutzagentur Frontex hat die Alarmstufe für alle Außengrenzen der Europäischen Union auf "hoch" gesetzt. Hintergrund ist die Ankündigung des türkischen Präsidenten Erdogan, Migranten auf dem Weg nach Europa von nun an nicht mehr aufzuhalten. Zudem kündigte Frontex die Entsendung zusätzlicher Beamter sowie technischer Ausrüstung nach Griechenland an.

EU-Migrationskommissar Schinas forderte inzwischen ein Sondertreffen der Innenminister aller Mitgliedsstaaten. Morgen wird Schinas zu einem Besuch in Berlin erwartet. Derweil warf Griechenland Vorwürfe der Türkei vor, die neue Migrations-Bewegung nicht nur zuzulassen, sondern aktiv zu befördern - etwa durch eine Verbreitung falscher Informationen. Regierungschef Mitsotakis berief für den Abend eine Sitzung des nationalen Sicherheitsrats ein. Erdogan hatte die Grenzöffnung damit begründet, die EU halte sich nicht an Zusagen des Flüchtlingspaktes.



In dem Grenzgebiet sind inzwischen weit über zehntausend Migranten eingetroffen. Hunderte gelangten zudem mit Booten zu mehreren griechischen Mittelmeerinseln.

Journalistin Helberg: "Kleinkinder erfrieren"

Entlang der türkisch-syrischen Grenze seien derweil "Zeltstädte von der Größe einer Kleinstadt entstanden", die heillos überfüllt seien. 170.000 Menschen würden ohne ein Dach über den Kopf leben. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt, würden auch immer wieder Kleinkinder erfrieren, sagte die Politikwissenschaftlerin und Journalistin Kristin Helberg im Deutschlandfunk.