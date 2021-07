Die Europäische Union startet einen Militäreinsatz in Mosambik zur Unterstützung des dortigen Kampfs gegen den Terror.

Laut einem heutigen Beschluss der EU-Außenminister werden Soldaten aus EU-Staaten künftig Streitkräfte des südostafrikanischen Landes ausbilden. Die Armee von Mosambik soll demnach in die Lage versetzt werden, die Zivilbevölkerung besser zu schützen - vor allem in der nördlichen Unruheprovinz Cabo Delgado. Dort verüben islamistische Rebellen seit 2017 immer wieder Angriffe auf die Armee und die Zivilbevölkerung.



Die europäischen Soldaten für den Einsatz werden laut den Angaben aus Brüssel vor allem von Portugal gestellt, das die Streitkräfte in Mosambik schon jetzt bilateral unterstützt. Deutschland wird sich bis auf Weiteres nicht beteiligen, da es bereits stark an dem Ausbildungseinsatz der Vereinten Nationen im westafrikanischen Mali beteiligt ist.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.