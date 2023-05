Die EU-Außenminister und -Kommissare treffen sich zu einem informellen Treffen in Stockholm. (via REUTERS / TT NEWS AGENCY)

Demnach soll die rechtliche Möglichkeit geschaffen werden, Exporte in Drittstaaten zu beschränken, wenn vermutet wird, dass sie an Russland weitergeleitet werden. Nach Angaben von Diplomaten gibt es dagegen aber Vorbehalte in manchen EU-Staaten wegen möglicher Konsequenzen betroffener Staaten. Der chinesische Außenministers Qin etwa hatte für diesen Fall kürzlich bei einem Deutschland-Besuch mit einer harten Reaktion gedroht. - Gestern hatte sich bei dem Treffen angedeutet, dass die Europäische Union auf eine Neuausrichtung ihrer Beziehungen zu Peking zusteuert. Zahlreiche Mitgliedsstaaten stellten sich hinter Forderungen, die EU unabhängiger von China zu machen.

In der schwedischen Hauptstadt kommen die Ministerinnen und Minister heute auch mit Kollegen von rund 30 Staaten des indopazifischen Raums zusammen. Dabei geht es unter anderem um eine engere Zusammenarbeit in Klimafragen und in der Sicherheitspolitik.

