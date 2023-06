Bundesaußenministerin Annalena Baerbock wollte ursprünglich nicht teilnehmen, änderte aber ihre Pläne. (AP / Sergei Grits)

Im Fokus steht auch, welche Konsequenzen der Machtkampf zwischen Präsident Putin und dem Chef der Söldnergruppe Wagner, Prigoschin, auf Konflikte in der Welt haben könnte. Die Wagner-Gruppe ist nicht nur in den russischen Krieg gegen die Ukraine involviert, sondern war auch in Ländern wie Mali und Libyen aktiv. Weitere Themen des Außenministertreffens sind die Unterstützung der EU für die Ukraine, die Beziehungen zu Tunesien, die Spannungen zwischen Serbien und dem Kosovo sowie der Streit zwischen Armenien und Aserbaidschan.

Die deutsche Außenministerin Baerbock wollte ursprünglich nicht teilnehmen, da sie gestern zu einer Reise nach Südafrika aufbrechen sollte. Laut Auswärtigem Amt plante sie aber wegen der Entwicklungen in Russland um und wird heute nach dem Treffen nach Südafrika fliegen.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.