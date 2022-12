Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg (picture alliance/ photothek/ Janine Schmitz)

Es wird erwartet, dass bei dem Treffen auch weitere Sanktionen gegen Verantwortliche für schwere Menschenrechtsverletzungen im Iran beschlossen werden. Damit soll auf die anhaltend brutale Unterdrückung der Proteste in dem Land reagiert werden. Zuletzt hatte die Hinrichtung eines 23-jährigen Demonstranten international Entsetzen ausgelöst.

Das zweite zentrale Thema des Außenministertreffens wird die aktuelle Situation in der von Russland angegriffenen Ukraine sein. Ursprünglich war vorgesehen, ein weiteres Paket mit Sanktionen gegen Russland zu beschließen. Dies wird aber wegen nötiger Beratungen über Details erst später entschieden.

Österreichs Außenminister Schallenberg äußerte sich vor dem Treffen zuversichtlich zum Streit mit Ungarn. Er sagte im Deutschlandfunk , in den letzten Monaten habe es bei unterschiedlichen Themen mit den ungarischen Kollegen zwar immer wieder Diskussionen gegeben; am Ende hätten diese aber einzelnen Punkten noch zugestimmt. Eine ähnliche Situation erwartet Schallenberg nach eigener Aussage nun beim Sanktionspaket gegen Russland. Er gehe davon aus, dass es in den nächsten Tagen zu einer Einigung komme, sagte der ÖVP-Politiker.

Dennoch gebe es mit Blick auf die Veto-Drohungen Ungarns eine schwierige Situation, betonte Schallenberg. Man habe bei den Hilfen für die Ukraine einen Weg gefunden, diese als Mitgliedstaaten auch ohne Ungarn auf den Weg zu bringen. Beim Thema Rechtsstaatlichkeit in Ungarn konstatierte Schallenberg, wenn man nach außen hin in diesem - Zitat - "systemischen Konflikt" mit Russland und China bestehen wolle, dann müsse man auch Glaubwürdigkeit nach innen zeigen.

An dem Treffen in Brüssel nimmt auch der ukrainische Außenminister Kuleba per Videoschalte teil. Für Deutschland wird Außenministerin Baerbock erwartet.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine und seinen Auswirkungen finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.