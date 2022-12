Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) (IMAGO / photothek / IMAGO / Thomas Koehler)

Es wird erwartet, dass bei dem Treffen auch weitere Sanktionen gegen Verantwortliche für schwere Menschenrechtsverletzungen im Iran beschlossen werden. Damit soll auf die anhaltend brutale Unterdrückung der Proteste in dem Land reagiert werden. Zuletzt hatte die Hinrichtung eines 23-jährigen Demonstranten international Entsetzen ausgelöst.

Das zweite zentrale Thema des Außenministertreffens wird die aktuelle Situation in der von Russland angegriffenen Ukraine sein. Ursprünglich war vorgesehen, ein weiteres Paket mit Sanktionen gegen Russland zu beschließen. Dies wird aber wegen nötiger Beratungen über Details erst später entschieden.

An dem Treffen in Brüssel nimmt auch der ukrainische Außenminister Kuleba per Videoschalte teil. Für Deutschland wird Außenministerin Baerbock erwartet.

