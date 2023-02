Estlands Außenminister Reinsalu (AP/dpa/ Virginia Mayo)

Mit den neuen Strafmaßnahmen sollen weitere Handelsbeschränkungen für Elektronik, Spezialfahrzeuge und Maschinenteile eingeführt werden. Außerdem soll bei der Umgehung von Sanktionen härter durchgegriffen werden. Vor der Zusammenkunft appellierte der ukrainische Außenminister Kuleba an die EU-Mitgliedsländer, Munition an das von Russland angegriffene Land zu liefern. Nach Angaben des estnischen Außenministers Reinsalu gehen der Ukraine die Geschosse aus. Er warb für ein gemeinsames europäisches Beschaffungsprogramm, in dessen Rahmen nach seinen Worten zunächst eine Million Artilleriegeschosse geliefert werden könnten.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.