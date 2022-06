Wie kann man der Ukraine am besten helfen? Die EU-Außenminister beraten darüber. (imago images/NurPhoto)

Erwartet werden Stellungnahmen zum Vorschlag der EU-Kommission, der Ukraine den Status eines Beitrittskandidaten zu verleihen. Weiteres Thema ist die Militärhilfe für die Ukraine. Bisher hat die EU aus einem Fonds zwei Milliarden Euro für gemeinsame Waffenkäufe freigegeben.

Gestern waren die russischen Truppen im Osten der Ukraine nach eigenen Angaben weiter vorgerückt. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau sagte, bei einem Raketenangriff auf einen Führungsgefechtsstand seien mehr als 50 ukrainische Generäle und Offiziere getötet worden. Zudem habe man in der Stadt Mykolajiw Waffen zerstört, die von westlichen Staaten in die Ukraine geliefert worden seien. Der ukrainische Generalstab meldete indes militärische Erfolge im Nordosten des Landes.

Die Angaben aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

