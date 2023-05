Die Außenminister der EU-Staaten beraten heute in Brüssel über weitere Militärhilfen für die Ukraine (picture alliance / Geisler-Fotopress / Dwi Anoraganingrum / Geisler-Fotop)

Zuletzt blockierte Ungarn die Freigabe von 500 Millionen Euro, weil die Ukraine die größte ungarische Bank OTP auf eine schwarze Liste von in Russland tätigen Firmen gesetzt hatte. Außerdem geht es in Brüssel um mögliche neue Sanktionen gegen Russland, die die EU-Kommission vorgeschlagen hat. Sie sollen vor allem verhindern, dass bereits verhängte Exportverbote umgangen werden. Es wird erwartet, dass der ukrainische Außenminister Kuleba per Videoschalte an der Konferenz teilnimmt.

Weitere Themen der EU-Außenministertreffens sind neue Sanktionen gegen den Iran sowie die Lage am Horn von Afrika, im Sudan und auf dem Westbalkan. Mit den Außenministern der Westbalkanstaaten ist ein Arbeitsessen vereinbart.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.