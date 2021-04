Die Außenminister der 27 EU-Staaten beraten heute über die Zuspitzung des Konflikts zwischen der Ukraine und Russland.

Zu der Videokonferenz soll auch der ukrainische Ressortchef Kuleba zugeschaltet werden. Sein Land fordert von der EU eine stärkere Unterstützung etwa durch weitere Sanktionen gegen Moskau. Hintergrund ist das Zusammenziehen von mutmaßlich zehntausenden russischen Soldaten in Grenznähe. Es soll sich um den größten Aufmarsch dieser Art seit der Annexion der Halbinsel Krim im Jahr 2014 handeln.



Österreich sprach sich gegen neue Sanktionen aus. Außenminister Schallenberg sagte der Zeitung "Die Welt", das Hauptaugenmerk müsse momentan darauf liegen, zur Deeskalation beizutragen und den Dialog wieder in Gang zu bringen.



Man sei extrem besorgt über den Bruch der Waffenruhe an der Kontaktlinie und über die russischen Truppenbewegungen, so Schallenberg. Das sei ein gefährliches Spiel mit dem Feuer, jeder falsche Schritt könnte einen Sturz ins Unglück zur Folge haben.

