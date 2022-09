New York

EU-Außenminister beschließen nach russischer Teilmobilmachung weitere Sanktionen

Die Staaten der Europäischen Union verhängen nach der angekündigten Teilmobilmachung in Russland neue Sanktionen. Dies vereinbarten die EU-Außenminister grundsätzlich bei einem Sondertreffen am Rande der UNO-Vollversammlung in New York.

22.09.2022