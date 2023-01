EU-Außenminister billigen weitere Militärhilfen für die Ukraine. (picture alliance / Geisler-Fotopress / Dwi Anoraganingrum / Geisler-Fotop)

Die EU-Außenminister billigten bei einem Treffen in Brüssel die Auszahlung einer weiteren Tranche in Höhe von 500 Millionen Euro. Damit sollten gemeinsame Waffenkäufe und Munition finanziert werden, wie Diplomaten mitteilten. Das Geld stammt aus der sogenannten Europäischen Friedensfazilität, mit der Streitkräfte in Partnerländern gestärkt werden können. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs hat die EU der Ukraine bislang gut 3,6 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt.

Die Außenminister verständigten sich auch auf ein neues Sanktionspaket gegen das Regime im Iran. Wie die schwedische EU-Ratspräsidentschaft mitteilte, betreffen die Strafmaßnahmen insgesamt 37 Personen und Organisationen. Sie werden für die gewaltsame Unterdrückung der Proteste gegen das iranische Regime mitverantwortlich gemacht. Eine Einstufung der einflussreichen iranischen Revolutionsgarden als Terrororganisation wurde in Brüssel nicht beschlossen. Der EU-Außenbeauftragte Borrell erklärte, dies könne erst dann geschehen, wenn die Garden in einem EU-Mitgliedsland wegen Terrorakten verurteilt würden.

