Die Flaggen des Iran und der EU (AFP / Emmanuel Dunand)

Die Strafmaßnahmen treffen 37 Personen und Organisationen, die für die gewaltsame Unterdrückung der Proteste gegen das Regime in Teheran mitverantwortlich gemacht werden. Eine Einstufung der Revolutionsgarden als Terrororganisation, wie es das Europäische Parlament gefordert hatte, wurde indes nicht beschlossen. Nach Angaben des EU-Außenbeauftragte Borrell könnte dies erst dann geschehen, wenn die Garden in einem Mitgliedsland wegen Terrorakten verurteilt würden. In Abstimmung mit der EU verhängten auch Großbritannien und die USA weitere Sanktionen gegen den Iran.

Darüber hinaus wurden in Brüssel weitere Militärhilfen für die Ukraine in Höhe von 500 Millionen Euro gebilligt. Damit sollen gemeinsame Waffenkäufe und Munition finanziert werden. Das Geld stammt aus der sogenannten Europäischen Friedensfazilität, mit der Streitkräfte in Partnerländern gestärkt werden können.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.