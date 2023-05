Die EU-Außenminister und -Kommissare treffen sich zu einem informellen Treffen in Stockholm. (via REUTERS / TT NEWS AGENCY)

Die deutsche Ressortchefin Baerbock erklärte, aus den Fehlern der Vergangenheit müsse gelernt werden. Man habe gesehen, dass es trügerisch sein könne zu hoffen, dass wirtschaftliche Abhängigkeiten für Sicherheit sorgten. Zugleich verwies die Grünen-Politikerin darauf, dass es allerdings nicht darum gehe, die Wirtschaftsbeziehungen zu China abzubrechen. Auf der heute zu Ende

gehenden zweitägigen Konferenz wird auch die Frage erörtert, ob gegen Unternehmen aus der Volksrepublik, die Russland unterstützen, Sanktionen verhängt werden sollen.

Baerbock zeigte sich zudem alarmiert über Meldungen von Waffenlieferungen aus Südafrika an Russland. Man nehme solche Informationen sehr ernst und werde das Gespräch mit internationalen Partnern suchen, betonte die Ministerin. Südafrikanische Medien hatten zuvor berichtet, dass der dortige US-Botschafter der Regierung in Pretoria vorgeworfen habe, Waffen und Munition an Russland geliefert zu haben.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.