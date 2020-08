Die Außenminister der Europäischen Union sind sich uneins, ob die geplanten Sanktionen wegen der Wahl in Belarus auch gegen Präsident Lukaschenko verhängt werden sollen.

Litauen und Tschechien fordern das. Luxemburg verweist darauf, dass dies die Vermittlungsbemühungen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa erschweren könnte. Geplant sind derzeit EU-Sanktionen gegen bis zu 20 Funktionäre in Belarus. Bis zum nächsten Außenministertreffen in etwa einem Monat soll es eine konkrete Liste geben.



Der derzeitige OSZE-Vorsitzende, Albaniens Regierungschef Rama, forderte ein sofortiges Ende der Menschenrechtsverletzungen in dem Staat, der auch als Weißrussland bekannt ist. Rama appellierte an die Regierung in Minsk, das Vermittlungsangebot der OSZE anzunehmen. Der Ständige Rat der 57 Staaten umfassenden Organisation war wegen der Lage in Belarus zu einer Sondersitzung zusammengekommen.