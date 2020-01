Die Außenminister der EU-Staaten haben bei ihrem Treffen in Brüssel keine Entscheidung über ein mögliches Engagement im Bürgerkriegsland Libyen getroffen. Wie Bundesaußenminister Maas mitteilte, soll der EU-Außenbeauftragte Borrell bis zum nächsten Ministertreffen Mitte Februar weitere Gespräche führen und das Thema dann wieder auf die Tagesordnung setzen.

Neuststart der Marine-Mission Sophia?

Diplomaten zufolge hat Borrell bei dem Ministertreffen eine Neuausrichtung der Marinemission Sophia vorgeschlagen. Die Nutzung der bereits bestehenden Mission sei die schnellste Möglichkeit für Europa zu handeln. Sophia war zunächst als Einsatz gegen Schleuser und zur Rettung von Geflüchteten gestartet worden. Derzeit liegt der Einsatz wegen des Streits um die Verteilung der Menschen auf Eis.



Gestern hatte bereits Maas für eine Neuauflage von Sophia geworben. Der SPD-Politiker argumentierte, man könne nicht die Zustände in den Flüchtlingslagern in Libyen als unmenschlich bezeichnen und gleichzeitig befürworten, dass Menschen dorthin zurückgebracht würden. Grundsätzlich appellierte die Bundesregierung an die Konfliktparteien in Libyen, nach der Berliner Konferenz den Weg zu einer politischen Lösung fortzusetzen.



Für einen Übergang von einer Waffenruhe zu einem Waffenstillstand seien nun die Kontrahenten gefragt, sagte Regierungssprecher Seibert in Berlin. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes erklärte, Deutschland und die EU wollten sich weiter engagieren. Allerdings müsse erst ein stabiler Waffenstillstand erreicht werden, bevor man darüber nachdenke, wie dieser gesichert werden könne. Bis dahin müsse man nicht über eine Bundeswehr-Mission für Libyen sprechen.

FDP: „Nicht wegducken“ – Grüne: „Noch zu früh“

Der außenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Djir-Sarai, hatte hingegen gefordert, dass sich Deutschland bei einem möglichen Friedenseinsatz internationaler Truppen „nicht wegducken“ dürfe. Die Bundesregierung müsse dem Bundestag „einen plausiblen Plan und eine Strategie für einen eventuellen Einsatz präsentieren“, erklärte Djir-Sarai.



Nach Ansicht der Grünen ist es „noch zu früh“, über einen Libyen-Einsatz der Bundeswehr zu spekulieren. Vizefraktionschefin Brugger und der Außenpolitikexperte Nouripour kündigten an, die Partei werde jedes von der Bundesregierung vorgelegte Mandat für einen solchen Einsatz „kritisch, sorgfältig und ergebnisoffen nach seiner rechtlichen, politischen und militärischen Sinnhaftigkeit“ prüfen.



Im Abschlussdokument der Berliner Libyen-Konferenz hatten sich alle Teilnehmer darauf geeinigt, dass es aus dem Ausland "keine weitere Unterstützungsleistungen" für die libyschen Konfliktparteien geben soll. Ziel sei es, aus der derzeitigen Waffenruhe einen dauerhaften Waffenstillstand zu machen. Details der gestrigen Übereinkunft haben wir hier zusammengefasst.