New York

EU-Außenminister kommen wegen Russland zu Sondersitzung zusammen

Die Außenminister der EU-Mitgliedsstaaten kommen wegen der Entwicklungen im russischen Krieg gegen die Ukraine in New York zu einer Sondersitzung zusammen. Medienberichten zufolge soll das Treffen am Rande der UNO-Vollversammlung noch in der Nacht stattfinden. Auch die deutsche Außenministerin Baerbock nimmt demnach teil.

22.09.2022