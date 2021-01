Bundesaußenminister Maas hat die sofortige Freilassung der am Wochenende in Russland inhaftierten Anhänger des Kreml-Kritikers Nawalny gefordert.

Die russische Verfassung gewähre jedem das Recht auf freie Meinungsäußerung und auf Teilnahme an Demonstrationen, sagte Maas bei einem Treffen der EU-Außenminister in Brüssel. Sie beraten zur Stunde über mögliche Sanktionen. Bei den Protesten am Samstag waren nach Angaben von Bürgerrechtlern in über 100 russischen Städten mehr als 3.500 Menschen festgenommen worden. In Moskau und Sankt Petersburg gingen Uniformierte mit großer Brutalität gegen die Demonstranten vor. Bereits in der vergangenen Woche hatten Vertreter von Mitgliedstaaten neue EU-Sanktionen wegen der Inhaftierung des Oppositionsführers als realistische Option bezeichnet.

