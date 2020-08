Im Streit um Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer hat Bundesaußenminister Maas Griechenland und die Türkei aufgefordert, ihre Militärmanöver dort zu beenden.

Dies sei die Voraussetzung für direkte Gespräche über die Gebietsansprüche der beiden Nato-Partner, sagte der SPD-Politiker zu Beginn eines EU-Außenministertreffens in Berlin. Sicherlich würden sich die Parteien nicht an einen Tisch setzen, wenn sich Kriegsschiffe gegenüberstünden.



Der Streit hatte sich an türkischen Erdgaserkundungen vor griechischen Inseln im östlichen Mittelmeer entzündet. Das Forschungsschiff "Oruc Reis" sucht dort begleitet von Kriegsschiffen nach Gas. Die Regierung in Ankara argumentiert, dass das Gebiet zum Festlandsockel der Türkei gehöre. Griechenland beansprucht das Gebiet für sich.