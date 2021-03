Die Europäische Union will Sanktionen gegen elf Personen verhängen, die für den Militärputsch und Gewalt gegen Demonstranten in Myanmar verantwortlich gemacht werden.

Das teilte der Außenbeauftragte Borrell vor Beginn eines Treffens der EU-Außenminister in Brüssel mit. Demnach sollen Vermögenswerte der Betroffenen eingefroren werden. Außerdem soll ihnen die Einreise in die EU verboten werden.



Auf der Tagesordnung des Ministertreffens stehen außerdem die Beziehungen zur Türkei. Dabei geht es um eine Bestandsaufnahme vor dem EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs Ende der Woche. Nachdem sich Ankara im Konflikt um Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer inzwischen gesprächsbereit zeigt, will die EU dem Land ein Angebot machen. Das könnten eine Ausweitung der Zollunion sowie weitere Gelder für die Versorgung der 3,7 Millionen Syrien-Flüchtlinge in der Türkei sein.

