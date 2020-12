Außenminister Maas hat mit Blick auf das heutige Treffen der EU-Außenminister für eine komplette Neuordnung der transatlantischen Beziehungen plädiert.

Die Europäische Union müsse den Vereinigten Staaten jetzt ein Angebot vorlegen, um die Streitpunkte der Vergangenheit auszuräumen, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk. Der Machtwechsel in den USA bedeute eine riesige Chance, die man nutzen müsse. Unter dem gewählten Präsidenten Biden werde nicht alles anders, doch vieles besser, betonte Maas. Wichtig sei nun, die gemeinsamen Interessen zu bündeln, um diese in der Welt durchzusetzen. So müsse man in Zukunft etwa strategische Wirtschafts- und Handelsfragen zusammen angehen, statt sich gegenseitig mit Strafzöllen zu überziehen. Auch im Umgang mit China und dem Iran sei ein gemeinschaftliches Vorgehen sinnvoll.



Die EU-Außenminister kommen heute in Brüssel zu ihrem letzten Treffen in diesem Jahr zusammen. Dabei wollen sie unter anderem über die künftige Zusammenarbeit mit Biden beraten.

