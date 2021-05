Bundesaußenminister Maas hat Russland aufgefordert, seinen Konfrontationskurs gegenüber der Europäischen Union aufzugeben.

Man sei bereit zum Dialog, und es wäre an der Zeit, dass auch Moskau dazu zurückkehre, sagte Maas vor dem Treffen mit seinen europäischen Amtskollegen in Brüssel. Russland hatte zuletzt Sanktionen gegen acht EU-Vertreter verhängt, darunter Parlamentspräsident Sassoli und die für Grundwerte zuständige Vize-Präsidentin der EU-Kommission, Jourova. Moskau reagierte damit auf EU-Sanktionen gegen russische Verantwortliche wegen der Inhaftierung des Kreml-Kritikers Nawalny.



Seit Wochen gibt es auch Spannungen zwischen Russland und dem EU-Land Tschechien. Die Regierung in Prag wirft dem russischen Geheimdienst vor, für die Explosion eines Munitionslagers im Jahr 2014 verantwortlich zu sein. Mehrere EU-Staaten haben deshalb russische Diplomaten ausgewiesen.



Die EU-Außenminister beraten heute in Brüssel über das weitere Vorgehen. Konkrete Beschlüsse werden nicht erwartet, man will aber den EU-Gipfel Ende Mai vorbereiten. Die Staats- und Regierungschefs wollen dann den weiteren Kurs gegenüber Moskau festlegen.

Diese Nachricht wurde am 10.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.