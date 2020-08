Beim Treffen der EU-Außenminister in Berlin sind erhebliche Differenzen bezüglich des Vorgehens gegenüber Belarus zu Tage getreten.

Litauen, Lettland und Estland machten deutlich, dass sie die bisherigen EU-Pläne für Strafmaßnahmen gegen Unterstützer des belarussischen Machthabers Lukaschenko für unzureichend halten. Der litausche Ressortchef Linkevicius kritisierte, Sanktionen gegen 15 bis 20 Personen seien eine rein symbolische Maßnahme. Die drei baltischen Staaten haben bereits nationale Strafmaßnahmen gegen die Führung in Belarus verhängt. Da es sich in Berlin um ein informelles Treffen handelt, können noch keine offiziellen Beschlüsse gefasst werden. Die Konferenz endet heute. Am Vormittag befasst sich zudem der Ständige Rat der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa mit dem Thema.