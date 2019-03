Führende europäische Parlamentarier haben sich für ein zweites Brexit-Referendum in Großbritannien ausgesprochen.

Der EVP-Fraktionschef Weber sagte im Europaparlament in Straßburg, es wäre der nächste logische Schritt, die Menschen erneut zu fragen. Auch der sozialdemokratische Fraktionschef Bullmann warb für eine weitere Volksabstimmung. Der Vorsitzende der liberalen Fraktion im EU-Parlament, Verhofstadt, warf dem britischen Unterhaus vor, parteipolitisches Kalkül über das Wohl des Landes zu stellen. Er forderte die britischen Abgeordneten beider Parteien auf, sich endlich auf eine klare Zielsetzung zu verständigen. Auch der CSU-Politiker Weber betonte, das Chaos in London drohe die EU anzustecken und wichtige Zukunftsdebatten vor der Europawahl zu überschatten. Der britische EU-Abgeordnete und ehemalige UKIP-Politiker Farage sprach sich grundsätzlich gegen einen späteren Austritt aus. Eine Verschiebung sei Betrug am Brexit.



EU-Chefunterhändler Barnier hatte zur Eröffnung der Debatte erklärt, falls Großbritannien die EU mit einem Abkommen verlassen wolle, sei der aktuell ausgehandelte Vertrag der einzig mögliche. Weitere Verhandlungen schloss er aus. Er sehe keinen Sinn darin. Der Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, Roth, sagte im Deutschlandfunk (audio link), es müsste ein zukunfts- und mehrheitsfähiger Vorschlag auf den Tisch kommen. Die EU sei weiterhin an einer konstruktiven Lösung interessiert. Zugleich betonte Roth, wenn es zu einer längeren Verschiebung komme, müsste Großbritannien auch an den Europawahlen im Mai teilnehmen.



Im Unterhaus in London hatten gestern Abend 242 Abgeordnete für das Abkommen gestimmt. 391 lehnten es ab. Die nächste Abstimmung steht heute Abend an. Dann geht es um einen Brexit ohne Vertrag – den „No deal“-Brexit. Gibt es auch dafür keine Mehrheit, wollen die Abgeordneten möglicherweise am Donnerstag über eine Verschiebung des EU-Austritts abstimmen.



Im Januar haben wir einige Fragen zum Brexit hier beantwortet - so etwa die, ob sich ein Austritt aus der EU verschieben ließe. Das Unterhaus lehnte damals den Brexit-Vertrag mit deutlicher Mehrheit ab.