Der britische Brexit-Minister Barclay warnt vor Risiken einer zweiten Volksabstimmung über den Austritt seines Landes aus der Europäischen Union.

Ein erneutes Referendum würde noch mehr Uneinigkeit in der Bevölkerung auslösen und die Nation weiter spalten, sagte Barclay der Zeitung "Die Welt". Das jetzige Maß, in dem Großbritannien zerrissen sei, wäre klein im Vergleich zu den Spannungen, die eine weitere Abstimmung verursachen würde. Eine solche sei zudem zeitlich nicht mehr vor den Europa-Wahlen Ende Mai umsetzbar.



In der dritten Januar-Woche soll das britische Unterhaus über den mit der EU ausgehandelten Austrittsvertrag abstimmen. Derzeit zeichnet sich keine Mehrheit ab, weshalb die Regierung in London derzeit Vorbereitungen für den Fall eines ungeregelten Brexits ohne Abkommen trifft.