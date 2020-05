Die EU setzt heute ihre Verhandlungen mit Großbritannien über die künftigen Beziehungen nach dem Brexit fort.

Im Mittelpunkt der Gespräche steht ein angestrebtes Handelsabkommen. In täglichen Videokonferenzen wollen die Unterhändler nach mehr als zwei Monaten ergebnislosen Verhandelns einen Durchbruch erzielen. Bundesaußenminister Maas warnte Großbritannien vor dem wachsenden Risiko eines harten Bruchs mitten in der Corona-Pandemie. Er warf der britischen Regierung vor, sich bereits von Vereinbarungen mit der EU zu entfernen.



Großbritannien hatte die EU Ende Januar verlassn. Bis zum Jahresende gilt noch eine Übergangsphase, in der das Land Teil des europäischen Binnenmarktes und der Zollunion bleibt. Eine mögliche Verlängerung der Verhandlungsphase über das Jahresende hinaus lehnt die britische Regierung bisher strikt ab.