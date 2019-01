Der konservative britische Abgeordnete Redwood rechnet fest damit, dass Großbritannien Ende März ohne einen Vertrag aus der EU austreten wird.

Die Europäische Union wolle nicht gewähren, was Großbritannien an Wünschen geäußert habe, sagte Redwood im Deutschlandfunk. Deshalb werde das Vereinigte Königreich ohne ein Abkommen ausscheiden. Die Verhandlungsführer der EU hätten in die Vereinbarung alles gepackt, was die EU irgendwie wollte. Daraus ergebe sich ein "extrem schlechtes Abkommen" für Großbritannien. Redwood betonte, der Deal würde verhindern, dass Großbritannien die Kontrolle über das Geld, die Gesetze und die Grenzen zurückbekomme. Deshalb habe das Parlament gegen das Abkommen mit sehr großer Mehrheit Einspruch erhoben.