Die britische Premierministerin May will ihre Brexit-Pläne innerhalb kurzer Zeit durch das Parlament bringen. Damit wolle May Widerständen aus ihrer eigenen Partei begegnen, meldet das Medienunternehmen Bloomberg. Der Vorsitzende des Europa-Ausschusses des Bundestags, Krichbaum, warnte im Deutschlandfunk vor einem "No Deal"-Szenario.

Besonders kleine und mittelständische Unternehmen sollten sich darauf einstellen, so der CDU-Politiker (Audio-Link). Die Gespräche mit den Briten gestalteten sich schwierig: "Wir verhandeln - und mit 80% der Dinge sind wir durch. Aber die verbleibenden 20% haben es in sich."



Was nicht infrage kommen könne, sei, die europäischen Grundprinzipien aufzugeben. "Die Grundfreiheiten sind der Markenkern, die DNA der Europäischen Union, und hier kann es ein Aufsplitten vernünftigerweise nicht geben." Krichbaum betonte, man könne nicht nur die Rechte der EU in Anspruch nehmen und die Pflichten lassen. Das gehe nicht als Mitglied der EU und erst recht nicht als Nicht-Mitglied. Man dürfe keinen Präzedenzfall schaffen für andere Länder: "Nach dem Motto eine EU-Light-Mitgliedschaft ist besser. Gerade der Binnenmarkt ist das, was uns so erfolgreich macht - und da dürfen wir keine Aufsplittung zulassen."



Großbritannien müsse in den Verhandlungen mit der EU allmählich vom hohen Ross herunterkommen und sich der Wirklichkeit stellen. "Wir können es nicht zulassen, dass hier eine Rosinenpickerei stattfindet. Dass sich jeder wie in einem Gemischtwarenladen raussucht, was ihm gefällt!" Es gehe nicht um Prinzipienreiterei, sondern darum, dass die Menschen sich frei in der EU bewegen könnten, dass sie ihren Arbeitsplatz frei wählen und dass Waren zollfrei von A nach B gebracht werden könnten. "Das können wir nicht aufgeben und an der Stelle auch nicht zulassen."



Nach Informationen von Bloomberg hat May's Team einen straffen Zeitplan. Demnach sollen die Bedingungen für den Austritt Großbritanniens aus der EU innerhalb von zwei Wochen rechtlich bindend in einer Gesetzesvorlage ausformuliert werden. Anfang Dezember soll das britische Parlament darüber abstimmen, ob es den Brexit-Vertrag so akzeptiert oder nicht.