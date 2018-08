No Deal, kein Brexit-Abkommen: Für Großbritannien wäre das ein Desaster, für den Rest der EU ein schwerer Schlag. Beide Seiten wissen das. Und doch steuern die britische Regierung und die EU-Kommission auf dieses Ergebnis zu. Die Verhandlungen in Brüssel kommen jedenfalls nicht voran, obwohl der Zeitdruck immer größer wird. Eigentlich müssten bis zum EU-Gipfel im Oktober substanzielle Ergebnisse vorliegen, um eine einigermaßen befriedigende Vereinbarung über alle politischen und parlamentarischen Hürden zu bringen, bevor Großbritannien am 29. März kommenden Jahres die Europäische Union verlässt. Doch danach sieht es überhaupt nicht aus. No Deal wird immer wahrscheinlicher, je länger die Verhandlungen dauern, ohne von der Stelle zu kommen.

Kein Grund zur Schadenfreude

Und was würde das bedeuten? Nichts Gutes. Großbritannien würde am 30. März 2019 aus Sicht der EU ein ganz normales Drittland sein, in Handelsfragen nicht besser gestellt als zum Beispiel Uganda oder Uruguay. Den freien Handel über den Kanal hinweg gäbe es nicht mehr. Es würden dann die Regeln der Welthandelsorganisation WTO gelten, mit den üblichen Zöllen und sonstigen nicht-tarifären Handelshemmnissen. Zig-Kilometer lange Lkw-Staus in Calais und Dover wären wohl dann wohl das sichtbarste Zeichen dieses No Deal. Für die britischen Bürger würde alles teurer werden, die britischen Unternehmen würden Absatzmärkte verlieren und Jobs abbauen. Für den Rest der EU, vor allem für Deutschland, wäre das aber kein Grund zur Schadenfreude: Die deutsche Automobilindustrie würde einen Einbruch auf ihrem wichtigsten europäischen Exportmarkt erleben. Und der deutsche Steuerzahler müsste den größten Teil der Milliarden für den EU-Haushalt übernehmen, die die Briten bis 2021 zugesagt hatten, im Fall eines No Deal aber nicht zahlen werden.

Die Bürger wären die Verlierer

Es gibt also genug Gründe für beide Seiten, einen vernünftigen Kompromiss zu finden, und damit eine ordentliche Grundlage für eine zukünftige Partnerschaft. Trotzdem scheint das nichts zu werden. Die Briten haben sich völlig in unvereinbaren Positionen verhakt. Premierministerin May geht es vor allem darum, ihre konservative Partei zusammen zu halten, die Hard-Brexiters, die No Deal für kein Unglück, sondern für einen Segen halten, genauso zu bedienen, wie die Soft Brexiters, die das Land vor allem aus wirtschaftlichen Gründen eng an der EU halten wollen. Aus diesem Bemühen heraus bastelte die britische Regierung auf dem Landsitz der Premierministerin in Chequers ein Angebot an Brüssel, das hinten und vorn nicht funktioniert. Auf der anderen Seite weicht die EU-Kommission nicht einen Millimeter von ihren betonharten Positionen ab, hat bisher nicht ein einziges Mal Kompromissbereitschaft gezeigt. Denn auch Brüssel hat ein taktisches Ziel: Die Briten müssen für ihre Austrittsentscheidung bestraft werden, damit ja kein anderes EU-Mitglied auf die Idee kommt, den gleichen Weg zu gehen.

Ein Ausweg aus dieser Situation ist nicht in Sicht. Die No Deal-Szenarien, die beide Seiten jetzt entwickelt haben, könnten also im kommenden Frühjahr Realität werden. Und die britischen Bürger, aber auch die Bürger der EU wären die Verlierer.