Die Vizepräsidentin des Europaparlaments, Barley, dringt auf eine bessere Durchsetzung rechtsstatlicher Prinzipien in der Europäischen Union.

Die SPD-Politikerin warf in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" dem ungarischen Ministerpräsidenten Orban vor, den Rechtsstaat Stück für Stück abzubauen. Orban habe sich auch der Korruption schuldig gemacht. Barley bezog sich dabei auf Fälle, in denen EU-Gelder über fragwürdige Ausschreibungen an Vertraute der Regierung vergeben würden. Es müsse darum gehen, einem korrupten System die EU-Finanzmittel zu entziehen, nicht aber dem ungarischen Volk.

