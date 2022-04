EU schickt drei Millionen Jodtabletten an die Ukraine: Sie sollen die Bevölkerung im Fall eines Reaktorunfalls schützen. (picture alliance / Rainer Jensen/dpa)

Das teilte der für Krisenschutz zuständige EU-Kommissar Lenarcic in Brüssel mit. Demnach sollen strategische Reserven etwa von Schutzausrüstung, Dekontaminationsmitteln, Medikamenten und Impfstoffen im Wert von mehr als 540 Millionen Euro aufgebaut werden. Drei Millionen Jod-Tabletten, die bei radioaktiver Verstrahlung die Schilddrüse schützen sollen, seien in die Ukraine geliefert worden, hieß es. Zur Begründung der Maßnahmen verwies Lenarcic auf Unfälle in Chemieanlagen oder Atomkraftwerken, die Ausbreitung ansteckender Krankheiten oder Terroranschläge.

Diese Nachricht wurde am 06.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.