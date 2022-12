Die EU beantragt WTO-Schiedsgerichte wegen des Streits mit China. (Alexey Vitvitsky/picture alliance/dpa/Sputnik)

Zum einen geht es um Patentrechte europäischer Unternehmen, deren Durchsetzung in China derzeit nicht möglich ist und zum anderen um Handelsbeschränkungen Chinas gegen das EU-Mitgliedsland Litauen. Die zuständige WTO-Streit-Schlichtungsstelle soll sich am 20. Dezember mit den EU-Anträgen befassen. Verfahren vor diesem Gremium dauern in der Regel bis zu anderthalb Jahren.

