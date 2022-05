Josep Borrell (Archivbild). (picture alliance / Geisler-Fotopress)

Der EU-Außenbeauftragte Borrell teilte mit, die Ernennung des ehemaligen Sicherheitschefs Lee verletze die demokratischen Prinzipien und den politischen Pluralismus. Man sehe einen weiteren Schritt zur Abschaffung des Grundsatzes "Ein Land - zwei Systeme".

Die Mitglieder des Peking-treuen Wahlausschusses in Hongkong hatten heute erwartungsgemäß für Lee als Nachfolger der bisherigen Regierungschefin Lam gestimmt. Es gab keinen Gegenkandidaten. Lee spielte eine zentrale Rolle bei der Unterdrückung der Hongkonger Demokratie-Bewegung. Offiziell übernehmen soll der 64-Jährige sein neues Amt am 1. Juli, dem 25. Jahrestag der Übergabe der früheren britischen Kronkolonie an China.

