Sicherheitspolitik

Die Bundeswehr ist in Mali an zwei verschiedenen internationalen Einsätzen beteiligt. (picture alliance / dpa/Bundeswehr / A. Brühl)

Das teilte der EU-Außenbeauftragte Borrell nach einem Außenministertreffen in Luxemburg mit. Zuletzt trainierten rund 300 deutsche Soldaten malische Armeeangehörige für den Kampf gegen Milizen und Terrorgruppen.

Bundesverteidigungsministerin Lambrecht hatte das weitere Engagement der Bundeswehr in Mali bereits infrage gestellt. Seit vergangenem Mai wird der Krisenstaat von Militärregierung geführt, die enge Beziehungen zu Russland pflegt. Die Bundeswehr ist in Mali auch an der UNO-Mission Minusma beteiligt.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.