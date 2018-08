An der Umfrage der EU-Kommission zur Sommerzeit haben sich 4,6 Millionen Menschen beteiligt.

Das Ergebnis werde in den kommenden Wochen veröffentlicht, hieß es in Brüssel. Seit Anfang Juli konnten Bürger und Organisationen in allen EU-Mitgliedsländern ihre Meinung zur Beibehaltung oder Abschaffung der Zeitumstellung angeben. Die Konsultation ist nicht bindend, sie soll der Kommission lediglich ein Stimmungsbild liefern.