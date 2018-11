Rund 8,9 Millionen Europäer infizieren sich nach EU-Schätzungen jedes Jahr in Kliniken oder Pflegeheimen mit gefährlichen Keimen.

Solche Infektionen während einer Therapie blieben ein ernstes Problem, warnte die zuständige Präventionsbehörde der Europäischen Union in Brüssel. Als Beispiele wurden Lungenentzündungen oder Blutvergiftungen im Krankenhaus oder Blaseninfekte in Heimen genannt. Jede zweite dieser Erkrankungen sei vermeidbar, hieß es weiter. Jedes dritte Bakterium, das mit solchen Infektionen in Verbindung gebracht wird, ist nach Angaben der Experten resistent gegen herkömmliche Antibiotika. - Anlass für die heutige Veröffentlichung ist der jährliche Europäische Antibiotika-Aufklärungstag.