Eine tote Eiderente am Strand der Nordsee. (Axel Heimken / dpa / Axel Heimken)

Es handle sich um den verheerendsten Ausbruch der Geschichte, teilten gemeinsam die EU, die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit und das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten mit. Zwischen Oktober des vergangenen Jahres und September dieses Jahres seien rund 2.500 Vogelgrippe-Ausbrüche in landwirtschaftlichen Betrieben in insgesamt 37 Ländern des Kontinents festgestellt worden. Die europäischen Gesundheitsbehörden prüfen derzeit die Möglichkeit, die Ausbreitung des Virus durch Impfungen zu stoppen. Die Vogelgrippe ist für die infizierten Tiere selbst tödlich, für den Menschen in der Regel aber ungefährlich.

In seltenen Fällen allerdings kann H5N1 auch auf Menschen übertragen werden und dann schwere Erkrankungen auslösen.

Diese Nachricht wurde am 21.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.