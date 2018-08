Die österreichische EU-Ratspräsidentschaft hat die Mitgliedstaaten aufgefordert, mehr für einen Beitritt der sechs Länder des Westbalkans zu tun.

Außenministerin Kneissl sagte der Zeitung "Die Welt", eine klare europäische Perspektive sei der Garant für politische Stabilität und wirtschaftliche Prosperität. Die Länder Südosteuropas seien in politischer, wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht ein Teil Europas. Bei allem Verständnis für die Zögerlichkeiten in einigen Mitgliedstaaten sollte das geopolitische Interesse an einer raschen EU-Heranführung überwiegen, meinte Kneissl.



Die Außenminister der EU-Staaten kommen heute zu einem zweitägigen Treffen in Wien zusammen. Themen sind neben dem Westbalkan die jüngsten Entwicklungen in Krisenländern wie Syrien, Jemen und Libyen. Außerdem soll es um die Bemühungen zum Erhalt des Atomabkommens mit dem Iran sowie um den Umgang mit der Außenpolitik von US-Präsident Trump gehen.