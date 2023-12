Das geplante Konstrukt könnte es der EU ermöglichen, der Ukraine neue Finanzhilfen zur Verfügung zu stellen. (picture alliance / NTB / Cornelius Poppe)

Der schuldenfinanzierte Plan würde Ungarn umgehen, um das Geld schnell für die Regierung in Kiew freizugeben, berichtet die Zeitung "Financial Times". Anfang des Monats hatten sich die Staats- und Regierungschefs der EU nicht einigen können, der Ukraine weitere Finanzhilfen in Höhe von 50 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. Der neue Vorschlag soll die Regierung in Kiew vor einer drohenden Haushaltskrise bewahren.

Das Modell sieht vor, dass die teilnehmenden Mitgliedstaaten Garantien für den EU-Haushalt abgeben, die es der Europäischen Kommission ermöglichen, im nächsten Jahr bis zu 20 Milliarden Euro auf den Kapitalmärkten für Kiew zu beschaffen. Die genauen Bedingungen würden noch diskutiert, hieß es, und der endgültige Betrag würde entsprechend dem Bedarf der Ukraine festgelegt. Mit dem angedachten Konstrukt könnte die EU den Einspruch Ungarns umgehen, weil keine einstimmige Zustimmung erforderlich wäre.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.