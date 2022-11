Russische Angriffe

Die EU rechnet im Winter damit, dass weitere Menschen die Ukraine verlassen. (picture alliance /dpa / Ole Spata)

Der Vorsitzende der EVP-Fraktion im EU-Parlament, Weber, sagte der "Bild am Sonntag", wenn über den Winter hinweg weitere Ukrainer durch die russischen Angriffe zur Flucht gezwungen würden, müsse das westliche Europa mehr Verantwortung übernehmen. Der CSU-Politiker betonte, dass diese Herausforderung von allen EU-Staaten getragen werden müsse.

Geflüchtete aus der Ukraine sind aktuell offenbar sehr ungleichmäßig in Europa verteilt. Laut Bundesinnenministerium sind Stand 21. November fast 1.027.800 Ukrainer in Deutschland untergebracht, wie die "Bild am Sonntag" berichtet. Das seien fast neunmal so viele wie in Frankreich. Insgesamt wurden seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine europaweit bereits mehr als 7,6 Millionen ukrainische Flüchtlinge registriert.

EU-Innenkommissarin Johansson erklärte, Ukrainer hätten überall in der EU den gleichen Zugang zu den Sozialsystemen. Man intensiviere die Anstrengungen, um für den Winter und mögliche Neuankömmlinge vorbereitet zu sein.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.